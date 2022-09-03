Технічні засоби АСОП, які встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства "Київпастранс", вже готові до оплати карткою.

Влада Києва підтримала петицію про запровадження у громадському транспорті столиці можливості оплачувати проїзд банківською карткою. Зазначається, що встановлені у транспорті валідатори мають можливість приймати картки.

Про це йдеться на сайті петицій Київської міськради.

Ініціатива набрала необхідну кількість голосів і отримала відповідь мера Києва Віталія Кличка.

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Міський голова заявив, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).

"Технічні засоби АСОП, які встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства "Київпастранс", технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками", — додав Кличко.

Нагадаємо, дещо раніше Кличко відмовився скасовувати зупинку транспорту під час тривог у Києві. Однак дві комісії Київради погодились з авторами петиції. Київрада, як вищий орган місцевого самоврядування, може стимулювати Кличка переглянути своє рішення.

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