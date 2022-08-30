Київрада може стимулювати мера Києва Віталія Кличка переглянути своє рішення щодо петиції.

Сьогодні, 30 серпня, комісія з питань ЖКГ Київради одноголосно підтримала транспортну петицію киян, попри негативну відповідь мера столиці Віталія Кличка.

Про це повідомив співзасновник ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Гречко у Facebook.

Він додав, що транспортна комісія підтримала петицію ще у четвер, 25 серпня.

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"Був приємно здивований дискусією, яку піднімали депутати комісії Київради з питань ЖКГ. Зокрема голова комісії Олександр Бродський, наголосив, що реально люди не йдуть в укриття під час повітряної тривоги і, очевидно, що рішення не працює", - написав Гречко.

За його словами, члени комісії зійшлись на думці, що транспорт має працювати безперебійно, щоб кияни могли дістатися ним до найближчого укриття.

Гречко на засіданні комісії показав депутатами проект рішення Київради про відновлення безперебійної роботи громадського транспорту в період поза комендантської години. Документ вже отримав перші підписи.

"Київрада, як вищий орган місцевого самоврядування, може стимулювати Кличка переглянути своє рішення щодо петиції та забезпечити безперебійну роботу транспорту", - додав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, Рада оборони міста Києва ухвалила рішення, що з 1 серпня наземний громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги, щоб пасажири покинули салон і пройшли в найближче укриття.

Згодом кияни створили петицію з проханням скасувати це рішення, однак Кличко відмовився.

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