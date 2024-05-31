У столиці майже на два місяці обмежать рух для транспорту і пішоходів на Набережному шосе.

У Києві до 25 липня частково обмежать рух транспорту і пішоходів естакадним з’їздом із Дніпровського узвозу на Набережне шосе біля станції метро "Дніпро" у зв’язку з продовженням ремонтних робіт, повідомляє "Київавтодор".

"На час ремонту споруди закриють рух транспорту на крайній лівій смузі, а також пішоходів – на тротуарній частині біля неї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рух пішоходів здійснюватиметься тротуаром із протилежної сторони естакадного з’їзду.

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Новини Києва - що відомо

Раніше повідомлялося, що у Києві із 28 травня до 28 червня обмежать рух транспорту на двох ділянках Кільцевої дороги через проведення ремонтних робіт.

Також в Києві тимчасово змінився графік руху Київської кільцевої електрички у зв’язку з будівництвом тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста. Зміни у графіку діятимуть з 24 травня по 12 серпня.

30 травня стало відомо, що "Київський метрополітен" збільшить інтервали між поїздами в пікові години через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій.

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