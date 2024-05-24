Зміни у графіку діятимуть з 24 травня по 12 серпня.

У Києві тимчасово змінюється графік руху Київської кільцевої електрички у зв’язку з будівництвом тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста. Про це повідомляється у Telegram-каналі Kyiv City Express.

"Тимчасово змінюємо графік руху Київської кільцевої електрички, щоб дати Києву можливість покращити міську мобільність. Річ у тім, що починається будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста, тож у період з 24 травня по 12 серпня графік руху Kyiv City Express в межах київського кільця буде змінений", – йдеться у повідомленні.

Згідно нового графіку, у робочі дні щогодини поїзди курсуватимуть повним кільцевим маршрутом, а "пікові" щопівгодинні рейси зранку та ввечері будуть здійснюватися тільки на дільниці Святошин – Вокзальна – Дарниця в обидві сторони.

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У вихідні дні рух поїздів буде обмежено на дільниці Почайна – Микільська Слобідка. Ці станції стануть кінцевими, відповідно доїхати, наприклад, з Сирця до Русанівки можна буде тільки південною частиною "кільця" через Святошин, Вокзальну і Видубичі.

Зазначається, що нові розклади вже завантажені у чат-боті Укрзалізниці у Viber та Telegram.

Транспорт у Києві – останні новини

У Києві запустили нову функцію оплати проїзду, яка поки працює у тестовому режимі. Міський застосунок "Київ Цифровий" розпочав тестування нової функції валідації квитків. Сервіс дозволяє оплатити проїзд у наземному громадському транспорті без валідатора.

Раніше в. о. начальника комунального підприємства "Київський метрополітен" Віктор Вигівський зазначає, що на добудову метро на Виноградар може знадобитися ще до 30 місяців, тобто 2,5 роки.

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