Наразі київське метро має гострий дефіцит фахівців робітничих професій.

"Київський метрополітен" через гострий дефіцит спеціалістів робітничих професій збільшить інтервали між поїздами в пікові години, повідомляє прес-служба комунального підприємства.

"Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між "пік" та на 45 секунд у "пікові" години", – йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

Зазначається, що наразі київське метро має гострий дефіцит фахівців робітничих професій. Зокрема машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161.

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В прес-службі метрополітену пояснили, що причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується.

Київське метро – останні новини

2 травня на станції метро "Звіринецька" зі стін демонтували стару назву "Дружби народів". Тоді ж було встановлено два з чотирьох необхідних комплектів нової назви.

15 травня стало відомо, що на добудову метро на Виноградар може знадобитися ще до 30 місяців, тобто 2,5 роки.

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