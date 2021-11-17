За словами мера міста, Київ останнім з великих міст України підвищить вартість проїзду.

Підвищення вартості проїзду у громадському транспорті столиці з наступного року стало вимушеним кроком.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив мер Києва Віталій Кличко.

Зокрема, він зазначив, що вартість електроенергії, пального, витратних матеріалів суттєво зросла. Крім того, треба платити заробітну плату транспортникам, ремонтувати та обслуговувати рухомий склад та купувати новий громадський транспорт.

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"У нас справді складна ситуація в транспортній галузі. І ціна на проїзд давно не відповідає його собівартості. Але ми робимо все, щоб кияни могли з комфортом пересуватися містом", наголосив Кличко.

За його словами, для мешканців столиці проїзд коштуватиме 12 гривень за наявності картки киянина. Для власників проїздних ціна однієї поїздки становитиме 14 гривень 20 копійок. Для гостей міста, які хочуть купити разову поїздку чи кілька поїздок, проїзд коштуватиме 20 гривень.

Мер підкреслив, що Київ останнім із великих міст України підвищить вартість проїзду.

"Ми розуміємо, що це – непопулярне рішення. Всі інші великі міста ухвалили і запровадили його раніше. Бо в сьогоднішніх умовах наш транспорт є дотаційним. І ми не підвищували вартість проїзду, скільки могли", – наголосив Кличко.

Він також підкреслив, що місто зберігає пільги на проїзд для всіх соціально-вразливих категорій населення.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з нового року планують підвищити тариф на проїзд у громадському транспорті.

Одна поїздка у комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної картки "Муніципальна картка "Картка киянина" вартість поїздки становитиме 12 грн. Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки у комунальному транспорті становитиме від 15 до 20 грн: 15 грн при купівлі 50 поїздок, 20 грн – при купівлі 1-9 поїздок.

Також залишається можливість придбання місячних проїзних квитків зі знижками.

"Одна поїздка за проїзним квитком коштуватиме від 14,20 грн залежно від типу проїзного. Також залишаються в обігу проїзні квитки, що використовуються з моменту активації: на 24 години, 48 та 72 години", - інформують у Київській міській держадміністрації.

Автор: Катерина Гірник