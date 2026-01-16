Популярні онлайн-сервіси таксі почнуть працювати у комендантську годину

Повідомляється, що з 17 січня послуги почнуть приймати замовлення поїздок у столиці 24/7.

Онлайнс-сервіси таксі Uklon та Bolt відновлюють роботу у комендантську годину. Як повідомляє пресслужба Uklon, замовити таксі можна буде з 17 січня.

"Разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 17 січня приймати замовлення в столиці можна буде 24/7", - зазначили у компанії.

На запитання стосовно можливої цілодобової роботи у інших регіонах країни, представники Uklon написали, що відповідні рішення будуть ухвалюватися органами місцевої влади з огляду на безпекову ситуацію.

Водночас, не зрозуміло чи працюватиме таксі у комендантську годину без обмежень. Користувачі отримали сповіщення у якому йдеться:

"Відтепер з 00:00 до 05:00 ви можете виконувати поїздки до пунктів незламності".

Представники Uklon додали, що поліція продовжує патрулювання вулиць, "тож потрібно бути готовими пояснити, куди та з якою метою ви прямуєте".

У пресслужбі Bolt зазначили, що викликати авто можна у застосунку Bolt, як завжди.

Таксі в Україні

Як повідомляв УНІАН, 15 січня Кабінет міністрів ухвалив низку рішень, якими, зокрема передбачається послаблення комендантської години. Після цього сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber попросили надати їм дозвіл на поїздки в комендантську годину.

У серпні 2025 року, стало відомо, що онлайн-сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до київського мера Віталія Кличка з пропозицією дозволити пересування містом у період комендантської години.

Восени 2025 року на раді оборони Києва представили проєкт рішення щодо руху таксі в нічний час. До складу фахівців, які обговорювали це питання, увійшли, зокрема, представники служб таксі, військові та правоохоронці.

