Орієнтовна дата відкриття вестибюлей - 14 травня.

У Києві вирішили відновити роботу зачинених через війну вестибюлей на 10 станціях метро. Про це повідомила у Telegram Київська міська ввйськова адміністрація.

"Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко ухвалив рішення відкрити орієнтовно з 14.05.23 тимчасово зачинені вестибюлі станцій столичного метрополітену: "Чернігівська", "Лівобережна", "Нивки", "Святошин", "Героїв Дніпра", "Оболонь", "Контрактова площа", "Васильківська", "Харківська", "Позняки", - інформує КМВА.

Зазначається, що рішення узгоджено з Національної поліцією.

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Звертається увага, що підземні станції метрополітену продовжують цілодобово працювати як укриття для людей.

Робота київського метро в умовах повномасштабної війни - головне

З початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну у Києві, у зв’язку з наступом загарбників з півдня та окупацією частини Київської області, було значно обмежено роботу метрополітену, як і всього міського пасажирського транспорту.

У другій половині квітня минулого року роботу ліній метрополітену почали відновлювати, але низка станцій та пересадочні вузли залишалась зачиненими для пасажирів.

Поступово зачинені станції відновлювали роботу (частіше з доступом пасажирів лише через один вестибюль станції). Найдовше зачиненими були станції Київського метрополітену "Гідропарк" та "Дніпро".

З 1 квітня 2023 року відновлено роботу станції "Гідропарк".

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