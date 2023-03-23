Вона прийматиме пасажирів вже з 1 квітня, але під час повітряної тривоги укриттям не слугуватиме.

Із 1 квітня у Києві відновлюють роботу станції метро "Гідропарк". Працюватиме поки вестибюль № 1.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.

Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів.

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Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки, а рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".

Столичний метрополітен: останні новини

З перших днів вторгнення Росії метро в Києві використовувалося як укриття. Після ракетних атак Росії досі відбуваються збої і в роботі метро через перепади напруги.

Нещодавно стало відомо, що у зв'язку зі скороченням комендантської години в Києві метро теж змінює графік своєї роботи. З 26 березня метрополітен працюватиме на годину довше.

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