Із 1 квітня у Києві відновлюють роботу станції метро "Гідропарк". Працюватиме поки вестибюль № 1.
Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, станція "Гідропарк" розташована на наземній ділянці метрополітену, тому буде закрита для пасажирів під час повітряних тривог.
Укриттями для населення слугують тільки підземні станції. А поїзди під час тривог не курсують наземними ділянками задля безпеки пасажирів.
Повз станцію "Дніпро" поїзди, як і зараз, слідуватимуть без зупинки, а рух поїздів "червоною" гілкою підземки під час повітряних тривог здійснюватиметься від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна".
Столичний метрополітен: останні новини
З перших днів вторгнення Росії метро в Києві використовувалося як укриття. Після ракетних атак Росії досі відбуваються збої і в роботі метро через перепади напруги.
Нещодавно стало відомо, що у зв'язку зі скороченням комендантської години в Києві метро теж змінює графік своєї роботи. З 26 березня метрополітен працюватиме на годину довше.