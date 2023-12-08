Навіть сьогодні до кінця дня експлуатувати його небезпечно.

У Київській міській держадміністрації прокоментували стан тунелю та причини закриття руху поїздів метро на ділянці синьої гілки.

Про ситуацію в ефірі "Київ24" розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. "Ми сподівалися, що зможемо експлатувати цю гілку до кінця дня, але на жаль, обстеження, що роблять буквально з понеділка-неділі, вказують, що навіть сьогодні до кінця дня експлуатувати цей тунель є небезпечно. Тому нами прийнято рішення про те, щоб припинити рух поїздів від сатнції "Либідська" до "Теремків", - зазначив він.

За його інформацією, для забезпечення пасажироперевезень зараз налагоджують роботу наземного громадського транспорту, що дублюватиме метро на вказаній ділянці.

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"Там буде два тимчасових, на час ремонту, маршрути – тролейбусний і автобусний. Це будуть великі автобуси, ми хочемо зробити рух з інтервалом в 1-2 хвилини. І це буде тролейбусний маршрут з інтервалом 3-5 хвилин", - сказав Поворозник.

Щоди ділянки метрополітену, яку закривають, він повідомив, що там відбувається руйнування тунелю. "Там по суті потрібно буде розрити один з тунелів і частину цього тунелю замінити. Це якраз в районі річки Либідь. Будувалося це у 2008-2010 році. Там і під час будівництва були відповідні проблеми - втопився під плавунами прохідницький щит. Будівництво робилося там більше в ручному режимі, не автоматизовано. Зараз це дається в знаки. Зараз треба буде розрити ділянку, залягання там десь 8-5 метрів глибини, виділити ту ділянку, яка пропускає воду", - прокоментував він.

За словами представника КМДА, на поверхні, над лінією метро, біля Деміївського ринку деякі МАФи непридатні для використання, бо пішла деформація грунту зверху.

"Там давить вода безпосередньо на стінки тунелю і відповідно йде деформаця тунелю. Він тріскається, просочується вода і тим самим руйнується. І коли йде потяг, то відбувається вібрація, яка тільки допомогає руйнуванню. Тому прийнято було рішення, щоб закривати в терміновому порядку", - сказав Поворозник.

За його словами, фінансування робіт здійснюватиметься з бюджету Києва. Але про вартість робіт поки говорити рано, бо зараз тільки визначають, яким чином там здійснити відпоавідні ремонтні роботи.

У прес-службі КМДА наразі інформують щодо організації перевезень пасажирів. Зазначається, що від станції "Теремки" до станції "Либідська" курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро.

"Тимчасовий автобусний маршрут №2м "Кібернетичний центр – ст. м. "Теремки" – ст. м. "Либідська". На ньому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв. Тимчасовий тролейбусний маршрут №43к "Кібернетичний центр – ст. м. "Либідська". Працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом у 3 хв.", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що шлях автобусного маршруту №38 подовжується до ст. м. "Либідська". Працюватиме 5 автобусів з інтервалом у 17 хв.

Рух тролейбуса № 50 "Вул. Милославська – ст. м. "Либідська" тимчасово припиняється. Але на тролейбусному маршруті №50к "вул. Милославська – пл. Дарницька" збільшується кількість рухомого складу. Працюватиме 10 тролейбусів з інтервалом у 9 хв. Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії на Святошинсько-Броварську, пояснюють у КМДА.

Закриття метро у Києві: що відомо

Нагадаємо, що сьогодні було перекрито рух поїздів між станціями "Деміївська" та "Теремки". Заплановані роботи мали розпочати завтра, однак тунель вже почало підтоплювати водою.

За попередніми розрахунками, роботи триватимуть близько 6 місяців. Фахівці мають провести необхідні обстеження, дослідження та інженерні вишукування, а вже потім провести відповідні відновлювальні роботи.

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