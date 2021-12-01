Наразі фахівці доопрацьовують функціонал, щоб у пасажира була можливість сплатити за проїзд без розблокування телефона.

У столиці з’явиться можливість оплати банківською карткою за проїзд у наземному транспорті. Послугу запустять на початку наступного року.

Про це заявив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич в інтерв'ю Mind.ua.

Читайте такожСкільки коштуватиме проїзд у маршрутках Києва з 1 січня: перевізники змінили прогнозЗа його словами, банківська карта валідується протягом 3-4 секунд, транспортна - 0,3 секунди. За великого пасажиропотоку ці 3,7 секунди затримки критичні: може миттєво зібратися черга.

"У першому кварталі 2022 року ми плануємо запустити систему оплати банківською карткою в наземному транспорті. Наразі доопрацьовуємо функціонал, щоб була можливість навіть без розблокування смартфона сплатити за проїзд", - повідомив Оленич.

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада на сайті київської влади з'явилася інформація про підвищення з початку 2022 року тарифів на проїзд у громадському транспорті.

Повідомлялося, що одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) коштуватиме 20 грн у разі придбання разового квитка. У разі оплати проїзду з використанням багатофункціональної електронної карти "Муніципальна карта "Картка киянина" вартість поїздки складе 12 грн.

Для пасажирів, які купують поїздки, поповнюючи електронний квиток, вартість поїздки в комунальному транспорті складе від 15 до 20 грн - 15 грн при покупці 50 поїздок, 20 грн - при покупці 1-9 поїздок.

17 листопада мер Києва Віталій Кличко заявив, що питання про перегляд тарифів на проїзд у столиці до кінця опалювального сезону не розглядатиметься.

Автор: Марта Гичко