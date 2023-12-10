Поки що все обмежувалося аварійними посадками чи просто відкладеними рейсами, катастроф поки що не було.

За останній рік кількість інцидентів з поломкою російських літаків потроїлася, що є результатом дії західних санкцій проти російської авіаційної галузі. Про це пише Newsweek.

Видання зазначає, що за останні кілька місяців сталася "величезна кількість" випадків, коли російські пасажирські літаки, що обслуговують внутрішні рейси, були змушені здійснювати аварійну посадку через технічні негаразди.

За даними, які вдалося зібрати Newsweek, лише в період з вересня по 8 грудня поточного року в Росії сталося загалом 60 авіаційних інцидентів, що включали аварійні посадки, загоряння двигунів та інші суттєві несправності, через які зривалося виконання рейсів. І це лише ті, про які стало відомо публічно.

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А за даними видання "Новая газета Европа", із січня по серпень поточного року в Росії зафіксовано понад 120 таких інцидентів. Тож загалом протягом року їх відбулося більше 180. Це втричі більше, ніж у 2022 році, коли було зафіксовано 60 інцидентів – приблизно стільки ж, скільки і в попередні роки.

Протягом цього року кожен третій такий інцидент був пов’язаний із несправністю двигуна, кожен четвертий – із несправністю шасі. Також російські літаки мали багато проблем з гальмами, заслінками, системами кондиціонування повітря та вікнами.

Голова Спілки пасажирів Росії Кирило Янков розповів російським ЗМІ, що зростання кількості інцидентів у комерційній авіації викликано браком запчастин і технічного обслуговування через санкції.

"По-перше, для багатьох літаків стало набагато складніше отримати запчастини та ремонтні матеріали. А по-друге, що найгірше, можливо, на літаки вже почали встановлювати несертифіковані виробниками запчастини", — каже Янков і зазначає, що поки що аварій із загиблими не було.

Інциденти з російською цивільною авіацією

Як писав УНІАН, днями через пожежу у двигунах літак російської авіакомпанії S7 екстрено сів у Новосибірську. Усі 176 пасажирів залишили літак самостійно, обійшлося без постраждалих.

А тижнем раніше аварійну посадку здійснив літак "Аерофлоту" Boeing-777. Борт летів з Москви і аварійно сів у Южно-Сахалінську через проблеми з шасі. На борту було 14 членів екіпажу та 408 пасажирів.

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