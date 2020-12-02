Посвідчення водія друкується на місці та видається одразу після оформлення.

Державне підприємство "Документ" запустило у Києві нову послугу – обмін водійського посвідчення.

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Про це йдеться сайті підприємства.

Обмін посвідчення водія здійснюється

у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);

у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать);

за бажанням власника (з метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя особи тощо).

"Під час обміну посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії особі видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії посвідчення, що підлягає обміну", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для обміну посвідчення необхідно надати: паспорт громадянина України, ідентифікаційний номер, дійсну медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом (форма 083/о), наявне посвідчення водія, документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я (у разі зміни особистих даних).

Термін дії нового посвідчення водія - 30 років.

Підкреслюється, що посвідчення водія друкується на місці та видається одразу після оформлення.

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Автор: УНІАН