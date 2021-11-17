Під час випробувань у кабіні знаходився машиніст на випадок непередбачених ситуацій.

Вранці 17 листопада Компанія East Japan Railway Company провела перші випробування безпілотного швидкісного поїзда у Японії.

Про результати випробування пише агентство Kyodo News.

Тестовий запуск поїзда серії Е7 з 12 вагонів провели на 5-кілометровій ділянці. Під час випробувань склад наблизився до максимальної швидкості 110 кілометрів на годину.

Зазначається, що в кабіні знаходився машиніст на випадок непередбачених ситуацій. Він перевів управління в автоматичний режим, і поїзд успішно пройшов випробування, хоч і зупинився в 8 сантиметрах від призначеного місця. За даними фахівців, допустима похибка становить 50 сантиметрів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, як у Південній Кореї у 2020 році провели випробування перших шести безпілотних повітряних таксі.

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Автор: Катерина Шварц