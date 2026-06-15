Наслідки атаки на Київ: низку вулиць перекрито, а транспорт курсує зі змінами

Водіям автівок слід врахувати тимчасові обмеження.

Внаслідок нічної атаки російських окупантів 15 червня в Києві перекрита частина вулиць, тож водіям та пасажирам слід врахувати цю інформацію при плануванні руху містом. Про це повідомляють перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та "Київпастранс".

Так, Білошицький попереджає про перекриття наступних вулиць:

Братів Зерових (від перехрестя з вулицею Преображенською до перехрестя з провулком Максима Кривоноса);

Бережанською (від перехрестя з вулицею Луговою до перехрестя з вулицею Полярною);

Василя Іваниса (від перехрестя з вулицею Кубанської України до перехрестя з вулицею Мілютенка);

круговим рухом від вулиці Міської в напрямку вулиці Сошенка до вулиці Пуща-Водицької та до вулиці Вишгородської;

перехрестям вулиць Цитадельної та Івана Мазепи.

Відповідно, частина громадського транспорту рухається з тимчасовими змінами:

Відео дня

тролейбуси №№ 6, 18 – Майдан Незалежності – просп. Європейського Союзу;

тролейбус № 32 – вул. Північна – ст. м. Мінська;

тролейбус № 33 – Південний вокзал – просп. Європейського Союзу;

тролейбус № 38 – до вул. Євгена Коновальця;

тролейбуси № № 28, 31 – до шляхопроводу Повітряних Сил.

автобуси № № 24, 25 – до площі Слави;

трамваї №№ 12, 19 – ст. м. "Контрактова площа" – Подільське трамвайне ремонтно-експлуатаційне депо.

Організоване тимчасове автобусне сполучення за маршрутом трамвая № 17 від вул. Йорданської до вул. С. Скляренка.

Водіїв та пасажирів просять враховувати надану інформацію під час планування пересування містом.

Удар Росії по Україні - головні новини

В ніч на 15 червня росіяни завдали комбінованого удару по Україні. Під ударом головним чином опинились Київ, Харків та Дніпро. За даними Повітряних сил, станом зафіксовано влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних дронів.

Внаслідок нічної атаки та пошкодження інфраструктури, частина поїздів в Україні рухається із затримкою. В напрямку Одеси, Харкова, Львова та по Україні загалом затримка становить від 3 до 4 годин.

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