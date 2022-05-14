В Україні зруйновано 6,3 тис. км головних колій, пошкоджено 23 тис. 573 км автодоріг, 289 автомобільних мостів та 41 залізничний / фото Дніпропетровської ОДА

Через повномасштабне вторгнення Росії Україна втратила близько 23% залізничної мережі.

Про це міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив сьогодні, 14 травня, на міжнародній конференції "Європа Карпат", що проходила у польському місті Красичин, повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

"Російські війська свідомо знищують цивільну інфраструктуру України. Сума тільки задокументованих збитків вже сягнула понад 90 млрд доларів, і з кожним днем війни цей показник зростає", - сказав він.

За словами міністра, враховуючи це, Україна змушена оперативно перебудовувати логістичну систему.

"Наразі працюємо над забезпеченням ланцюгів доставки вантажів, змінюємо напрямки торговельних потоків через блокаду українських морських портів та втрату близько 23% залізничної мережі", - зазначив Кубраков.

Також міністр уточнив, що зруйновано 6,3 тис. км головних колій, пошкоджено 23 тис. 573 км автодоріг, 289 автомобільних мостів та 41 залізничний.

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За словами Кубракова, у Міністерстві інфраструктури очікують, що європейські партнери надалі допомагатимуть в розв’язанні логістичних проблем, а також візьмуть участь у відбудові транспортної інфраструктури України.

Як повідомляв УНІАН, раніше перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко розповідав, що за наявності достатнього фінансового ресурсу на відбудову дорожньої інфраструктури України, зруйнованої російськими агресорами, знадобиться 3-4 роки.

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