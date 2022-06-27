Послуга вибракування транспортного засобу безкоштовна і надається протягом робочого дня з моменту подачі документів.

Громадяни можуть списати пошкоджені або втрачені в результаті окупації машини в найближчому територіальному сервісному центрі МВС.

Про це передавати в Патрульній поліції України.

"Чимало громадян зіткнулися з ситуацією, коли в результаті вибухів або тимчасової окупації авто було пошкоджено або втрачено. Тепер в сервісних центрах МВС можна отримати послугу вибракування транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

У Патрульній поліції уточнили: якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу.

Потрібно підготувати наступні документи:

паспорт;

ІПН;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Послуга вибракування транспортного засобу безкоштовна і надається протягом робочого дня з моменту подачі документів.

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