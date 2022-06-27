Громадяни можуть списати пошкоджені або втрачені в результаті окупації машини в найближчому територіальному сервісному центрі МВС.
Про це передавати в Патрульній поліції України.
"Чимало громадян зіткнулися з ситуацією, коли в результаті вибухів або тимчасової окупації авто було пошкоджено або втрачено. Тепер в сервісних центрах МВС можна отримати послугу вибракування транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.
У Патрульній поліції уточнили: якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу.
Потрібно підготувати наступні документи:
- паспорт;
- ІПН;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Послуга вибракування транспортного засобу безкоштовна і надається протягом робочого дня з моменту подачі документів.
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