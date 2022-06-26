У Херсоні та області активно діють українські партизани, які регулярно показують окупантам, що незабаром ЗСУ змусять втекти або просто знищать.

У тимчасово окупованій російськими військами Каховці Херсонської області підірвано автомобіль місцевої колаборантки Ірини Махньової.

Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Після приходу противника жінка перейшла на бік окупантів і при російській "адміністрації" займається питаннями "освіти та культури".

Російські ЗМІ пишуть, що сама колаборантка не постраждала, оскільки не встигла сісти в машину.

Як писав УНІАН, раніше був підірваний в салоні авто інший зрадник, один з найвідоміших колаборантів Херсона Дмитро Савлученко. Невідомо, чи була це робота партизанів, чи кримінальні розборки.

Раніше стало відомо про підрив нардепа-зрадника від "Слуги народу" Олексія Ковальова в Херсонській області.

22 червня на міні спрямованої дії підірвався транспорт призначеного російськими військами "голови військово-цивільної адміністрації" Чорнобаївки Юрія Турульова.

Як зазначали напередодні експерти з Інституту вивчення війни, українські партизани не дають російським окупантам закріпитися на захоплених територіях.

У Херсоні та області активно діють українські партизани, які регулярно показують окупантам, що незабаром ЗСУ змусять їх втекти або просто знищать.

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