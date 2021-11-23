Нові правила дозволять повітряним воротам самостійно визначати розмір плати за чотирма категоріями.

Українські аеропорти можуть отримати право самостійно встановлювати розмір ключових зборів з авіакомпаній.

Про це на форумі Асоціації "Аеропорти України" повідомив представник команди підтримки реформ Мінінфраструктури Олександр Лемешкін, повідомляє Avianews.com.

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Зараз збори регулюються Мінінфраструктури.

Нові правила дозволять повітряним воротам самостійно визначати розмір плати за чотирма категоріями: за зліт-посадку, обслуговування пасажира в терміналі, наднормативну стоянку літаків і збір за безпеку.

Дана ініціатива виникла у зв'язку з приєднанням України до Угоди про Спільний авіаційний простір з Євросоюзом. Його також називають договором про відкрите небо.

Угода передбачає переведення української авіації на європейські стандарти. Автономія аеропортів у встановленні зборів - один з таких стандартів.

За словами Лемешкіна, підготовка та прийняття необхідних документів з боку уряду України та Мінінфраструктури для запуску нового принципу встановлення зборів займе 21 місяць.

Угода про Спільний авіаційний простір з ЄС:

12 жовтня 2021 року Україна та Європейський Союз підписали угоду про загальний авіаційний простір, яка сприятиме здешевленню авіаквитків.

Підписання відбулося сьогодні на 23-му саміті Україна-ЄС у Києві.

Документ підписали прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Хосеп Боррель і посол Республіки Словенія В Україні Томаж Менцин.

Автор: Олена Коваленко