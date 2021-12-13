Перевізникам, які працюють без відповідних документів доведеться заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

На українських дорогах почали чергувати співробітники "Укртрансбезпеки" , а також екіпажі поліції, які виписують штрафи нелегальним перевізникам.

Про це заявив голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський, повідомляє UBR.ua.

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Перевізникам, які працюють без відповідних документів доведеться заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Як зазначив Житинський, для виписування штрафу рішення суду не потрібно.

"Це дієвий важіль боротьби з нелегальними перевізниками", - сказав він.

Житинський закликав українців при виявленні "автобусних піратів" звертатися в "Укртрансбезпеку" або в Національну поліцію України. При цьому потрібно вказати, як і де водії забирають пасажирів і зробити фото або відео транспортного засобу з номерами.

Боротьба з нелегальними перевізниками:

З 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни до законодавства, відповідно до яких за перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів передбачається штраф у розмірі від 17 тис.грн.

Автор: Олена Коваленко