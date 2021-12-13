На українських дорогах почали чергувати співробітники "Укртрансбезпеки" , а також екіпажі поліції, які виписують штрафи нелегальним перевізникам.
Про це заявив голова Всеукраїнського об'єднання пасажирських перевізників Ігор Житинський, повідомляє UBR.ua.
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Перевізникам, які працюють без відповідних документів доведеться заплатити штраф у розмірі 17 тисяч гривень.
Як зазначив Житинський, для виписування штрафу рішення суду не потрібно.
"Це дієвий важіль боротьби з нелегальними перевізниками", - сказав він.
Житинський закликав українців при виявленні "автобусних піратів" звертатися в "Укртрансбезпеку" або в Національну поліцію України. При цьому потрібно вказати, як і де водії забирають пасажирів і зробити фото або відео транспортного засобу з номерами.
Боротьба з нелегальними перевізниками:
З 1 жовтня 2021 року в Україні набули чинності зміни до законодавства, відповідно до яких за перевезення пасажирів і вантажів без необхідних документів передбачається штраф у розмірі від 17 тис.грн.