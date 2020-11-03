У 2020 році агентство залучало незалежний технагляд на об'єкти програми «Велике будівництво».

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") визначило впровадження сучасної та ефективної системи контролю якості та моніторингу стану доріг одним з пріоритетів на 2021 рік.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прес-служба агентства з посиланням на главу "Укравтодору" Олександра Кубракова.

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"Глава "Укравтодору" Олександр Кубраков визначив впровадження сучасної та ефективної системи контролю якості та моніторингу стану доріг одним з пріоритетів на 2021 рік", - сказано в повідомленні.

Прес-служба нагадала, що новацією 2020 року стало залучення незалежного технагляду на об'єкти програми "Велике будівництво".

"Вперше всі проекти ремонтів проходять спеціалізовану секцію Техради "Укравтодору", вперше при плануванні ремонтів була застосована методологія пріоритизації", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що "Укравтодор" планує впровадити сучасні паспорти доріг, автоматизовану систему пріоритизації ремонтів та будівництва, карту якісних проектних рішень, кваліфікаційні вимоги для проектних закупівель та закупівель незалежного технагляду.

Хронологія подій

З березня 2020 року в Україні триває національний проект "Велике будівництво", в рамках якого проводиться будівництво та ремонт доріг, а також інших об'єктів інфраструктури.

Державне агентство автомобільних доріг України планує відремонтувати близько 6,8 тис. км автодоріг у 2021 році, що більш ніж на 2 тис.км більше, ніж заплановано на 2020 рік.

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Автор: Павло Степанець