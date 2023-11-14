Новий варіант маршруту дозволяє пасажирам починати або завершувати варшавський маршрут у Чернівцях.

З 14 листопада "Укрзалізниця" подовжила новий маршрут до Варшави. Новий варіант маршруту дозволяє пасажирам починати або завершувати варшавський маршрут у Чернівцях.

Як повідомляє прес-служба "Укрзалізниці", раніше пасажири могли їхати поїздом з Коломиї до Львова, а на прикордонній станції Рава-Руська пересідали на польський поїзд.

Поїзд № 868/867 в експериментальному режимі відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

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Він прямуватиме через станції Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58. Там відбуватиметься пересадка на потяг польського перевізника SKPL, який прибуває до Варшави о 17:18.

З Рави-Руської у зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, та прибуватиме до Чернівців о 13:20.

Також призначено додаткові рейси з Чернівців до Рава-Руської через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд № 866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 та прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, та до Рави-Руської о 22:02.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.

Купити квитки на всі рейси можна в додатку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Новий рейс до Польщі

15 жовтня 2023 року "Укрзалізниця" вперше за 18 років запустила залізничне сполучення між Львовом та Варшавою. Новий поїзд проходить через пункт пропуску Рава-Руська, де пасажири здійснюють пересадку з поїзда української ширини колії (1520 мм) на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1435 мм) і назад.

26 жовтня 2023 року "Укрзалізниця" продовжила маршрут популярного Варшавського поїзда. В експериментальному режимі новий поїзд відправлятиметься з Чернівців до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02.

За 10 днів після запуску курсування рейсу Коломия - Львів - Варшава, ним скористалися понад 2800 пасажирів до Польщі і назад. В середньому він заповнюється на 86%.

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