'Укрзалізниця' призначає два додаткові поїзди до Карпат: коли курсуватимуть

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку – 13 та 15 червня.

Державна "Укрзалізниця" призначає два додаткові поїзди до Карпат на найближчі вихідні. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

Через високий попит на подорожі до гір запускається поїзд №251/252 Київ – Рахів – Київ та №277/278 Київ – Мукачево – Київ.

Поїзди вирушать з Києва 12 та 14 червня, а у зворотному напрямку – 13 та 15 червня. Квитки вже доступні у застосунку та на сайті "Укрзалізниці".

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В залізничній компанії вказали, що призначити додаткові рейси вдалося завдяки оперативному перерозподілу рухомого складу та використанню вагонів, які нещодавно пройшли ремонт на власних потужностях "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" - останні новини

З 28 червня УЗ призначає новий щоденний поїзд "Інтерсіті" сполученням Дніпро – Одеса. А також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд "Інтерсіті" сполученням Київ – Одеса.

З 29 червня українська залізниця переходить на оновлений літній графік руху, який адаптований під підвищений сезонний попит. Продаж квитків відкрився 9 червня, а розклад передбачає розширення пропозиції на популярних маршрутах.

Загалом залізничники додали 12 нових рейсів, суттєво прискорили три поїзди, продовжили до гір чотири маршрути, а також перетворили вісім черезденних поїздів на щоденні.

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