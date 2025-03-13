На станціях Мукачево, Ужгород та Чоп зміни в розкладі руху триватимуть до 31 липня.

У звʼязку з будівництвом європейської колії Чоп-Ужгород "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути деяких поїздів закарпатського напрямку. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

"У зв’язку з проведенням масштабних робіт з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом "Укрзалізниця" вимушена внести тимчасові зміни в розклад руху пасажирських поїздів, які прямують до Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

До/з станції Мукачево з 31 березня до 31 липня курсуватимуть поїзди:

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№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 38/37 Одеса – Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчук/Полтава – Ужгород.

До/з станції Чоп курсуватимуть поїзди:

№ 81/82 Київ – Ужгород (з 31 березня до 31 липня);

№ 749/750 Київ – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня);

№ 829/830 Львів – Ужгород (з 1 квітня до 31 липня).

До/з станції Ужгород з 31 березня до 31 липня курсуватиме поїзд № 59/60 Київ – Чоп.

При цьому залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів буде забезпечено альтернативними рейсами. Для цього "Укрзалізниця" з 31 березня по 31 липня прокладе маршрут через Самбір та Сянки для таких поїздів:

№ 4/3 Запоріжжя – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 45/46 Харків – Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцьк – Ужгород.

Укрзалізниця - останні новини

На початку березня УЗ відкрила сьомий флагманський потяг №95/96 Київ – Рахів під назвою "Гуцульщина". Поїзд №95/96 Київ – Рахів вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50. У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.

З 20 березня УЗ додасть двом поїздам зупинку в Бучі, щоб вивчити пасажиропотік. Флагманський поїзд №91 Київ – Львів "Леополіс" робитиме зупинку на станції Буча. Також на станції Буча зупинятиметься поїзд №29/30 Ужгород – Київ.

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