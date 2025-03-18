Компанія внесла зміни для любителів гірських пригод.

Державна "Укрзалізниця" продовжує маршрут поїзда №203/204 Київ – Івано-Франківськ до популярного селища Ясіня. Про це повідомляє пресслужба перевізника в Telegram.

Зазначається, що з Києва поїзд виїжджає о 23:00, а прибуття в Ясіню о 14:17. Зі станції Ясіня – відправлення о 18:05.

"Зручний час відправлення – виїзд з Києва пізно ввечері (23:00), а це означає, що ви можете завершити всі справи, комфортно сісти у поїзд, відпочити вночі і прокинутися вже в серці Карпат", - йдеться в повідомленні.

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"Укрзалізниця" - останні новини

У зв’язку з будівництвом європейської колії Чоп-Ужгород УЗ тимчасово змінює маршрути деяких поїздів закарпатського напрямку. На станціях Мукачево, Ужгород та Чоп зміни в розкладі руху триватимуть до 31 липня.

Раніше "Укрзалізниця" відкрила флагманський потяг №95/96 Київ – Рахів під назвою "Гуцульщина". Поїзд вирушає з Києва о 19:57 та прибуває на кінцеву зупинку о 09:50. У зворотному напрямку: відправлення з Рахова о 19:43, прибуття до столиці України о 10:01.

До того ж "Укрзалізниця" з 20 березня додає двом поїздам зупинку в Бучі, щоб вивчити пасажиропотік.

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