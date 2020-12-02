Прес-служба підкреслила, що "Укрзалізниця" розраховує на підтримку держави в реалізації своїх планів.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" у 2021 році планує збільшити інвестиції в оновлення, капітальний ремонт, модернізацію рухомого складу та будівництво інфраструктури у 2 рази в порівнянні з 2020 роком – до 27,2 млрд грн.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"Капітальні вкладення підприємства у 2021 році мають становити 27,2 млрд грн, тоді як у 2020 році ця сума становитиме близько 9,7 млрд грн. Зауважимо, що 55% цієї суми - це власні кошти підприємства, 31% - кошти інвесторів, ще 14% планується отримати з державного бюджету", - сказано в повідомленні.

Прес-служба підкреслила, що "Укрзалізниця" розраховує на підтримку держави в реалізації цих планів.

"Інвестиції в оновлення інфраструктури мають бути комплексними та системними, щоб надалі вони повернулися до держбюджету у вигляді прибутку", - сказано в повідомленні.

"Укрзалізниця"

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Хронологія подій

У жовтні глава компанії Володимир Жмак повідомив, що "Укрзалізниця" у 2021 році планує інвестувати в інфраструктуру, локомотиви, вантажні вагони та пасажирські перевезення понад 26 млрд грн.

За словами Жмака, компанія "Укрзалізниця" очікує завершити 2020 рік зі збитком у розмірі 12-14 млрд грн.

У січні-червні компанія отримала 8,79 млрд грн збитків, у той час, як у першому півріччі минулого року отримала 1 млрд грн прибутку.

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Автор: Павло Степанець