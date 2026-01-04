Немає квитків на поїзди після 21 січня: Укрзалізниця назвала дату і час запуску продажів

"Укрзалізниця" тимчасово відклала відкриття продажу квитків на поїзди, що курсуватимуть після 21 січня, через необхідність оперативного перегляду розкладу руху. Наразі залізничники вносять технічні корективи в маршрути та графіки, щоб адаптувати роботу транспорту до поточних умов і безпекової ситуації.
Як пояснили в Telegram "Укрзалізниці", вони вносять корективи до графіку руху потягів через ускладнений рух на нещодавно ураженій ворогом фастівській ділянці та певні зміни у маршрутах через безпекові міркування.
"Нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже продаж відкриємо зранку 8 січня: внутрішні рейси - з 08:00, міжнародні рейси - з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня", - йдеться у повідомленні.
В "УЗ" додали, що до того часу мають перепросити, адже затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці залізниці.
Яка склалася ситуація з "УЗ"
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 грудня росіяни масовано атакували місто Фастів Київської області. Унаслідок удару виникли пожежі на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо. У наступні дві ночі російські загарбники продовжили атакувати Фастів ударними дронами. Будівля залізничного вокзалу була практично знищена.
Вартість відновлення пасажирського депо та 27 знищених вагонів електропоїздів у Фастові оцінюють у близько 400 мільйонів гривень, не враховуючи вартість відбудови вокзалу.
Крім того, відомо, що "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів через Коростень після російської атаки. В день аварії максимальний час затримки потягів становив сім годин.