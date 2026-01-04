Немає квитків на поїзди після 21 січня: Укрзалізниця назвала дату і час запуску продажів

Через необхідність коригування графіку руху після ворожих атак "Укрзалізниця" тимчасово обмежила продаж квитків на деякі рейси після 21 січня.

"Укрзалізниця" тимчасово відклала відкриття продажу квитків на поїзди, що курсуватимуть після 21 січня, через необхідність оперативного перегляду розкладу руху. Наразі залізничники вносять технічні корективи в маршрути та графіки, щоб адаптувати роботу транспорту до поточних умов і безпекової ситуації.

Як пояснили в Telegram "Укрзалізниці", вони вносять корективи до графіку руху потягів через ускладнений рух на нещодавно ураженій ворогом фастівській ділянці та певні зміни у маршрутах через безпекові міркування.

"Нові розклади будуть готові до кінця доби 7 січня, а отже продаж відкриємо зранку 8 січня: внутрішні рейси - з 08:00, міжнародні рейси - з 09:00. За оновленими розкладами українські поїзди поїдуть з 22 січня", - йдеться у повідомленні.

В "УЗ" додали, що до того часу мають перепросити, адже затримки в межах 1-2 годин траплятимуться, залежно від інтенсивності руху на Фастівській ділянці залізниці.

Яка склалася ситуація з "УЗ"

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 грудня росіяни масовано атакували місто Фастів Київської області. Унаслідок удару виникли пожежі на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо. У наступні дві ночі російські загарбники продовжили атакувати Фастів ударними дронами. Будівля залізничного вокзалу була практично знищена.

Вартість відновлення пасажирського депо та 27 знищених вагонів електропоїздів у Фастові оцінюють у близько 400 мільйонів гривень, не враховуючи вартість відбудови вокзалу.

Крім того, відомо, що "Укрзалізниця" відновлює рух поїздів через Коростень після російської атаки. В день аварії максимальний час затримки потягів становив сім годин.

