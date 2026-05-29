Стартує літній сезон: УЗ збільшить кількість потягів на деяких рейсах і поверне 'легенду'

З початку літа "Укрзалізниця" внесе зміни у курсування низки потягів через зміну попиту у літній період.

Як повідомила пресслужба УЗ, зокрема, компанія зменшує кількість вагонів у поїздах на маршрутах, які користуються меншим попитом, та передислоковує їх на рейси, де є найбільший попит. Це дає змогу в умовах дефіциту парку призначати додаткові поїзди та збільшувати кількість вагонів у найбільш затребуваних рейсах.

Вже найближчим часом на щоденне курсування переведуть сім пар поїздів:

№4/3 Ужгород – Дніпро;

№86/85 Львів – Запоріжжя;

№128/127 Львів – Кривий Ріг, Запоріжжя;

№78/77 Ковель – Одеса;

№88/87 Ковель – Дніпро;

№7/8 Харків – Одеса;

№121/122 Миколаїв – Київ;

Також "Укрзалізниця" відновлює курсування поїзда №143/144 Суми – Рахів.

"Маршрут знову з’єднає Північну Слобожанщину та Сіверщину із Заходом країни й забезпечить пряме сполучення Сум, Білопілля та Конотопа з Вінницею, Хмельницьким, Тернополем, Львовом, Івано-Франківськом, Яремчею та Ворохтою", – ідеться у повідомленні.

Для задоволення підвищеного попиту між столицею та Буковиною також призначено додатковий поїзд №227/228 Київ – Чернівці. Поїзд курсуватиме через день через Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів, Івано-Франківськ та Коломию.

Зазначається, що продаж квитків на призначені рейси відкриватиметься відповідно до дат курсування поїздів. Глибина продажу квитків залежить від конкретного напрямку та становить від 5 до 20 діб до дати відправлення.

Цього літа придбати квиток на потяг українцям буде ще складніше, ніж торік. Попит на перевезення стрімко зростає, тоді як частина вагонів пошкоджена через російські обстріли, а значна кількість рухомого складу потребує ремонту чи списання, повідомляла пресслужба "Укрзалізниці".

Провідна наукова співробітниця Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ірина Коссе зазначала, що сценарій скорочення поїздів - малоймовірний. На її думку, "Укрзалізниця" буде намагатися цього не допустити, адже це впливає на пасажирів, настрої в суспільстві.

