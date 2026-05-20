В УЗ попередили, що купити квитки на потяг влітку буде важче, ніж минулого року

Цього літа придбати квиток на потяг українцям буде ще складніше, ніж торік. Попит на перевезення стрімко зростає, тоді як частина вагонів пошкоджена через російські обстріли, а значна кількість рухомого складу потребує ремонту чи списання, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.
"Цей літній сезон для нас буде ще важчим, ніж попередній, адже попит зростає, а кількість вагонів – навпаки", - ідеться в повідомленні.
В "Укрзалізниці" зазначили, що за час повномасштабного вторгнення ворог знищив 46 пасажирських вагонів. Ще близько 200 вагонів та цілий поїзд "Інтерсіті+" наразі очікують ремонту після обстрілів, атак дронів та зіткнення. Крім того, ще 1050 вагонів очікують на обстеження й виключення з експлуатації через свій вік та непридатний стан.
У компанії наголосили, що вже зараз середнє співвідношення попиту до пропозиції місць у поїзді становить 4 до 1, а в літній сезон зросте до 6 людей на місце.
"На окремих рейсах цифри взагалі фантастичні – зі Львова до Києва щодня шукають місця 9762 людини", - зазначили в компанії.
У пресслужбі перевізника радять пасажирам планувати подорожі заздалегідь та купувати квитки одразу після відкриття продажу за 20 діб до відправлення.
Також в УЗ рекомендують користуватися функцією автовикупу квитків. У компанії зазначили, що з початку року цим сервісом скористалися вже 150 тисяч пасажирів, які придбали близько мільйона квитків.
Пасажирам також варто звертати увагу на маршрути з пересадками, зокрема із використанням приміських поїздів, обладнаних кондиціонерами.
У міжнародному сполученні пасажирам краще скористатися аеропортами у Молдові, Румунії та Угорщині. Купити квиток до них у високий сезон значно простіше, ніж до міст Польщі.
У літній період в Україні традиційно зростає попит на залізничні перевезення, через що пасажирам купити квиток на потяг може бути проблемно.
В пресслужбі "Укрзалізниці" повідомляли, що минулого літа порівняно з міжсезонням кількість запитів на популярні напрямки зросла в рази, а заповненість поїздів за всіма напрямками становила 95-100%. А, наприклад, попит на квитки сполученням Київ – Яремче у липні минулого року виріс на 460% порівняно з квітнем 2025 року.