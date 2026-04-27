Українці їздитимуть у нових сучасних вагонах: коли 'Укрзалізниця' отримає оновлення

До кінця 2026 року будуть готові 60 нових вагонів вітчизняного виробництва.

В Україні продовжується оновлення рухомого складу "Укрзалізниці". Перші нові вагони вийдуть на маршрут у складі нового флагманського поїзда вже у вівторок, 28 квітня.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, загалом в межах цього оновлення передбачено постачання 100 нових вагонів українського виробництва. Загальна вартість проєкту становить близько 6,5 млрд грн. Поставка здійснюватиметься поетапно до травня 2028 року.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба зазначив, що йдеться про масштабне оновлення парку: 88 сучасних купейних, 7 – інклюзивних вагонів для людей у колісному кріслі і 5 вагонів нового покоління з довшим на 20 років строком служби. Вони мають кондиціонери, оснащені акумуляторами та передбаченими рішеннями і зручностями для подорожей із дітьми. За його словами, до кінця 2026 року будуть готовими 60 вагонів.

"Нові вагони вже прибули до Києва і готуються до першого рейсу. До їх виготовлення залучено понад 150 українських компаній, зокрема з прифронтових і релокованих регіонів. Це робочі місця, податки і розвиток технологій", - написав Кулеба.

З 1 травня "Укрзалізниця" додасть жіночі вагони у ще трьох поїздах. Вже відкрито продаж на жіночі купе з відправленням з 1 травня для поїздів №7 Харків – Одеса, №12 Львів – Одеса та №92 Львів – Київ.

Голова "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомляв, що компанія запускає шість нових дитячих купейних вагонів, які пройшли капітально-відновлювальний ремонт та адаптовані для подорожей з дітьми.

