Ремонт завершився раніше графіка і тривав 4 місяці.

"Укрзалізниця" (УЗ) витратила 67 мільйонів гривень на ремонт швидкісного поїзда Hyundai, шість вагонів якого в березні цього року зійшли з рейок під час виконання маршруту №732 "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя.

Як повідомила прес-служба компанії, ремонт завершився раніше графіка і тривав не рік, а чотири місяці.

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"Всі роботи вдалося виконати за чотири місяці. Загальна їх вартість - близько 67 млн грн", - йдеться в повідомленні.

УЗ також завершила випробування цього поїзда і з 14 серпня він буде включений в роботу. Перший рейс поїзд здійснить за маршрутом № 724 Київ-Харків.

Аварія: що необхідно знати

29 березня прес-служба "Укрзалізниці" повідомила, що за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів швидкісного поїзда №732 "Інтерсіті" Київ - Запоріжжя, у вагонах поїзда знаходилися 88 пасажирів.

Постраждалих в результаті аварії не було. "Укрзалізниця" створила комісію для розслідування причин події.

Автор: Ганна Нагорна