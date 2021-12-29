Перший рейс відбудеться 30 грудня.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" запустить двоповерховий електропоїзд Skoda у перший рейс за маршрутом Київ - Львів.

Про це в середу, 29 грудня, повідомила прес-служба компанії.

"30 грудня 2021 року АТ "Укрзалізниця" відправить у перший рейс двоповерховий електропоїзд Skoda за маршрутом Київ - Львів. Поїзд відправлятиметься з Києва о 16:41 та прибуватиме до Львова о 00:45", - йдеться в повідомленні.

Поїзд зупинятиметься на станціях Вінниця, Хмельницький, Тернопіль.

Вагони двоповерхового поїзда Skoda обладнано розетками з USB-роз'ємами для кожного пасажира, сповивальними столиками, пандусами та місцями для перевезення людей з інвалідністю, тримачами для велосипедів, системами відеоспостереження, кондиціювання, вентиляції, пожежної сигналізації та пожежогасіння, вакуумними туалетами.

Читайте також"Укрзалізниця" оголосила тендер на придбання 80 нових поїздівРаніше, у вересні, "Укрзалізниця" публікувала фото оновленого електропоїзда Skodа.

"Ось так буде виглядати електропоїзд Skoda. Варіант на фото набрав найбільшу кількість голосів за результатами електронного голосування за оновлену ліврею на сайті "Укрзалізниці", - зазначали у прес-службі компанії.

Укрзалізниця: довідка УНІАН

"Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, що здійснюються усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

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