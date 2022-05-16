"Укрзалізниця" призначила регіональний експрес №771/772 Київ – Хмельницький.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Укрзалізниці".
"З 20 травня щоденно курсуватиме поїзд №771/772 сполученням Київ - Хмельницький. Відправлення з Києва - о 23:46, прибуття до Хмельницького - о 5:26. Зворотно, з Хмельницького, відправлення о 13:44, прибуття до Києва - о 19:36", - йдеться в повідомленні.
Крім того, залізниця подовжує курсування додаткового поїзда №245/246 Київ - Ужгород. Поїзд курсує з Києва по непарних числах, з Ужгорода - по парних. Відправка з Києва о 23:01, прибуття до Ужгорода - о 14:10. З Ужгорода відправка о 20:13, прибуття до Києва - о 10:11.
Квитки доступні на сайті залізниці та в касах вокзалів.
Як повідомляв УНІАН, 16 травня компанія "Укрзалізниця" відновила продаж залізничних квитків у "Приват24".
7 травня "Укрзалізниця" з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.
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