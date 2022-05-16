Також купити квитки можна у терміналах самообслуговування та у відділеннях банку.

Компанія "Укрзалізниця" відновила продаж залізничних квитків у "Приват24", призупинений на початку травня 2022 року.

Про це повідомляє прес-служба "Приватбанку".

"Відсьогодні зручно купувати квитки на потяг знову можна онлайн у "Приват24", на сайті bilet.pb.ua, а також у будь-якому з понад 9800 терміналів самообслуговування та у відділеннях банку", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня "Укрзалізниця" з міркувань безпеки тимчасово обмежила продаж залізничних квитків через партнерські сервіси: "ПриватБанк", Tickets.ua, Proizd.ua та інші.

Водночас "Укрзалізниця" вже відновила роботу близько половини всіх квиткових кас, що припиняли її через повномасштабну війну Росії в Україні.

При цьому "Укрзалізниця" вже скасовувала майже всі евакуаційні потяги, крім одного напрямку – з Донбасу.

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