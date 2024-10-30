Квитки на поїзди доступні для придбання в застосунку, на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів.

Державна компанія "Укрзалізниця" призначила додаткові потяги в напрямку Львова та Камʼянця-Подільського на 2 та 4 листопада, повідомляє прес-служба перевізника.

"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд №191/192 Київ - Львів, який відправиться з Києва 2 та 4 листопада о 8:18 та прибуде до Львова о 16:12. Зі Львова поїзд відправиться 2 та 4 листопада о 14:14 та прибуде до Києва о 21:33.

Також УЗ призначила додатковий поїзд №239/240 Київ - Камʼянець-Подільський, який відправлятиметься з Києва 4 листопада о 08:26 та прибуватиме до Камʼянця-Подільського о 17:20. В зворотному напрямку, з Камʼянця-Подільського, поїзд відправлятиметься 4 листопада о 12:02 та прибуватиме до Києва о 20:48.

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Зазначається, що квитки на поїзди доступні для придбання в застосунку "Укрзалізниці", на сайті, в чат-ботах та в касах вокзалів.

Новини "Укрзалізниці"

21 жовтня Кабмін призначив Олександра Перцовського головою правління компанії строком на три роки. Попередній голова правління УЗ Євген Лященко продовжить працювати на посаді члена правління.

Раніше "Укрзалізниця" оголосила про довгоочікуваний запуск Wi-Fi у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Зокрема, мова йде про 10 поїздів Hyundai, два поїзди Skoda, два поїзди "‎Тарпан"‎ та два поїзди з вагонами МПЛТ.

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