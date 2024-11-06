Також передбачена перспектива продовження маршруту до інших європейських країн.

Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ-Братислава вже в середині грудня. Про це повідомили в Кабінеті Міністрів України, посилаючись на перемовини під час Шостого засідання Українсько-Словацької змішаної комісії.

"Також передбачена перспектива продовження маршруту до інших європейських країн", - зазначається в повідомленні.

Перший віцепрем’єр-міністер - міністер економіки України Юлія Свириденко. повідомила у Facebook, що Словаччина підтвердила готовність запустити новий потяг Київ - Братислава з пересадкою на станції Чоп вже у середині грудня.

Відео дня

"Словаччина запустила інструмент для залучення фінансування донорів для підтримки транскордонних проєктів, які втілюватимуться спільно Україною та Словаччиною. Підписання першої угоди очікується вже цього місяця", - зазначила вона.

Свириденко повідомляє, що Словаччина вже активно подається на проєкти для відновлення України у межах Ukraine Unvestmet Fraimwork. Зокрема, подали до European Commission 4 проєкти у сфері енергетики, які планують втілювати спільно із українськими партнерами. Загальна сума проєктів - €143 млн.

Також Словаччина готова прискорити реконструкцію міждержавного електричного інтерконектора "Мукачево - Вельке Капушани". Свириденко сказала:

"Вже погоджені терміни завершення першого етапу будівництва. Очікуємо, що роботи вдасться завершити до 2026 року. Це важливий проєкт для енергетичної безпеки обох країн".

Вона нагадала, що минулого місяця в Ужгороді обговорювали реконструкцію та розширення пропускних пунктів на кордоні.

"Є перші результати: прикордонний пункт "Ужгород - Вишнє Нємецьке" вже частково модернізований. Там встановлено нове обладнання та розширено смуги руху для транспорту. Домовилися розширити цей пункт для проходу пішоходів та продовжити модернізацію для підвищення пропускної спроможності як для вантажного, так і для пасажирського транспорту. Це важливий крок, як для полегшення пересування громадян, так і розвитку економічної співпраці", - зазначила Свириденко.

Міжнародні рейси поїздів

У середу, 18 вересня, австрійська залізниця відкрила рух залізницею, що сполучає Відень та Будапешт, який був скасований через боротьбу зі стихією в Центральній Європі.

Безпересадкові вагони Київ - Відень вже прямували до Відня та відправлялися з Відня. Також поїзд №146 Чоп - Відень відновлює звичний маршрут до Відня.

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