У січні-травні "Українська залізниця" змогла перевезти 75,4 млн т вантажів: це на 30% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Такі дані наводить офіційний сайт державного акціонерного товариства.
Якщо казати про експортні перевезення, то вони за звітний період збільшились на 57% – до 38 млн т. "Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових," – йдеться у заяві голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященко.
У внутрішньому сполученні в січні-травні перевезли 32,9 млн т. На експорт було перевезено 38 млн т, на імпорт – 4,3 млн т.
Більше всього було перевезено залізної і марганцевої руди (19,3 млн т), зернових вантажів (18,8 млн т), кам’яного вугілля (11,5 млн т) та мінбудматеріалів (10,8 млн т).
"Укрзалізниця" – останні новини
Раніше повідомлялось, що "Українська залізниця" наростила дальні перевезення пасажирів. У січні-квітні було перевезено у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів: це на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Найбільшим попитом користувались перевезення між Києвом та Львовом, Києвом та Дніпром і Києвом та Харковом. Більше 90% поїздів у внутрішньому сполученні прибули вчасно.
Також УНІАН писав, що "Укрзалізниця" прискорить поїзд зі столиці до Польщі: з 9 червня час подорожі на поїзді "Київ-Варшава" повинен скоротитися на більш ніж одну годину. На допомогу залізничникам в цьому питанні прийшла оптимізація прикордонно-митних операцій.