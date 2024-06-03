Серед лідерів за обсягами були залізна і марганцева руда, зернові вантажі та кам’яне вугілля.

У січні-травні "‎Українська залізниця"‎ змогла перевезти 75,4 млн т вантажів: це на 30% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року. Такі дані наводить офіційний сайт державного акціонерного товариства.

Якщо казати про експортні перевезення, то вони за звітний період збільшились на 57% – до 38 млн т. "‎Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових," ‎– йдеться у заяві голови правління АТ "‎Укрзалізниця"‎ Євгена Лященко.

У внутрішньому сполученні в січні-травні перевезли 32,9 млн т. На експорт було перевезено 38 млн т, на імпорт ‎– 4,3 млн т.

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Більше всього було перевезено залізної і марганцевої руди (19,3 млн т), зернових вантажів (18,8 млн т), кам’яного вугілля (11,5 млн т) та мінбудматеріалів (10,8 млн т).

"‎Укрзалізниця"‎ ‎– останні новини

Раніше повідомлялось, що "‎Українська залізниця"‎ наростила дальні перевезення пасажирів. У січні-квітні було перевезено у далекому сполученні 8,43 млн пасажирів: це на чверть більше, ніж за аналогічний період 2023-го. Найбільшим попитом користувались перевезення між Києвом та Львовом, Києвом та Дніпром і Києвом та Харковом. Більше 90% поїздів у внутрішньому сполученні прибули вчасно.

Також УНІАН писав, що "Укрзалізниця" прискорить поїзд зі столиці до Польщі: з 9 червня час подорожі на поїзді "Київ-Варшава" повинен скоротитися на більш ніж одну годину. На допомогу залізничникам в цьому питанні прийшла оптимізація прикордонно-митних операцій.

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