Законопроект очікує підпису Байдена.

У США автовиробників можуть зобов’язати оснастити майбутні моделі технологією, що блокувала б поїздку водіїв у нетверезому стані.

Відповідний проект ухвалив Конгрес, зараз він чекає на підпис американського глави Джо Байдена, пише TechCrunch+.

Функція, яку пропонують впровадити законотворці, передбачає визначення стану алкогольного сп’яніння людини, що сідає за кермо машини.

Нові системи повинні будуть визначати рівень концентрації алкоголю в крові водія і у випадку перевищення допустимого рівня обмежувати експлуатацію транспорту.

Читайте такожУ німецькому Deutsche Bahn уточнили співпрацю з "УЗ"Остаточно нові правила набудуть чинності з моменту підписання Байденом закону. По закінченню термінів у автовиробників буде 24 місяці на дотримання нових правил.

Також законопроект передбачає встановлення у автомобілях функцій автоматичного екстреного гальмування, ввімкнення систем запобігання зіткнень і попередження, які нагадуватимуть водіям про необхідність перевіряти задні сидіння свого авто після виходу з салону.

Вважається, що сучасні технології можуть запобігти понад 9400 смертельних випадків щороку.

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Автор: Яна Ставська