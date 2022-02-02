Пілотам вдалося посадити літак з другої спроби.

У Великобританії посадку пасажирського літака в умовах сильного урагану зняли на відео.

Незвичайна посадка сталася в лондонському аеропорту "Хітроу", коли на країну налетів шторм "Коррі" , а швидкість вітру досягла півтори сотні кілометрів на годину, йдеться в сюжеті ТСН.

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Пілоти намагалися посадити лайнер British Airways, проте незабаром стало ясно, що вітер розвертає його. Літак кілька разів змінив положення на злітній смузі, а його хвіст навіть вдарився об неї.

Зрештою, пілоти вирішили повернутися в небо і з другої спроби здійснили вдале приземлення, після чого пасажири вийшли з літака.

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