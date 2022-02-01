У посольстві вважають, що необхідність використання російської мови "явно надумана".

Аеропорт Праги перестав дублювати оголошення під час посадки на рейси в Україну російською мовою.

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що у празькому аеропорту під час посадки на рейси в Україну оголошення звучали чеською, англійською і російською мовами.

"Зізнаюся, що ми вже давно намагалися домогтися зміни такої практики, оскільки вважаємо, що логіки у дублюванні інформації російською немає ніякої. Аеропорт нам постійно відповідав, що це робиться на прохання авіакомпаній, а також через турботу про транзитних пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожЄвропейський лоукостер переходить на нові літакиУ посольстві впевнені, що українці можуть зрозуміти базові оголошення чеською та англійською, а росіяни через Україну зазвичай не літають.

"Якщо ж йдеться про транзитних пасажирів - громадян третіх країн, то тут, знову ж таки, більшість з них так чи інакше має розуміти світову мову – англійську. Іншими словами, російська мова в таких ситуаціях застосовується штучно, а її необхідність – явно надумана і перебільшена", - відзначив Перебийніс

Аеропорт ім. Вацлава Гавела повідомив посольству, що з 1 лютого всі оголошення на рейси в Україну звучатимуть лише чеською та англійською мовами.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі почали діяти нові правила для подорожей в умовах пандемії.

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