Бортпровідники компанії запланували дводенний страйк.

Профспілка бортпровідників найбільшого авіаперевізника Німеччини закликала співробітників до страйку 12-13 березня, який стосуватиметься безпосередньо авіакомпанії Lufthansa, а також ближньомагістрального перевізника CityLine. Мета – домогтися підвищення заробітної плати, пише Reuters.

Профспілка бортпровідників UFO заявила, що страйк, за який проголосували її члени, торкнеться вильотів з аеропорту Франкфурта у вівторок і вильотів з Мюнхена в середу. За даними Lufthansa, страйк, ймовірно, торкнеться близько 100 000 пасажирів.

Група авіакомпаній попередила, що її операційні збитки в першому кварталі зростуть, і дала стриманий прогноз на 2024 рік, оскільки вона бореться з дорогими трудовими спорами, що нівелюють туристичний бум.

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За словами журналістів, європейські авіакомпанії отримали вигоду від безпрецедентного попиту після пандемії, що дозволило їм підвищити ціни, але вищі витрати на оплату праці та технічне обслуговування обмежили зростання прибутків.

Lufthansa, зокрема, погодилася на нові, більш високі зарплати, щоб припинити страйки, які, на думку аналітиків та інвесторів, загрожують її цільовому показнику операційної маржі на 2024 рік.

Страйки в Європі

Низка страйків вже прокотилась європейськими країнами з початку 2024 року. Так, найбільший аеропорт Німеччини скасував усі рейси на виліт 7 березня. Причиною скасування рейсів на виліт є страйк співробітників служби безпеки аеропорту.

Найбільший авіаперевізник Німеччини Lufthansa раніше також був змушений скасувати 900 рейсів по всій Європі через 35-годинний страйк робітників у лютому.

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