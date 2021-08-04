Середня ціна ресурсу в розмірі 17,02 грн/л є рекордною для України за всю історію спостереження.

В Україні ціни на автогаз вперше перевищили 17 гривень за літр.

Це випливає з даних Консалтингової групи "А-95", повідомляє Enkorr.ua.

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Станом на 4 серпня літр автогазу подорожчав відразу на 13 копійок і досяг 17,02 грн.

Автогаз на станціях ОККО подорожчав на 20 коп./л, до 17,69 грн/л.

Shell, "Автотранс", BVS, Chipo, Glusco, "Рур груп", Marshal і Mango підняли ціни на 5-40 коп./л.

Автогаз на станціях операторів "БРСМ-Нафта" і Motto подорожчав в середньому на 8 і 3 коп./л, до 17,08 до грн/л і 16,96 грн/л відповідно.

Рекордне подорожчання:

Середня ціна ресурсу в розмірі 17,02 грн/л є рекордною для України за всю історію спостереження. Всього з початку липня ціни зросли на 1,68 грн/л, або 11%, тоді як оптові партії на ДПС подорожчали на 5 050 грн/т (на 27%), до 28 680 грн/т.

Ціни на автогаз: що необхідно знати

Подорожчання викликане зростанням оптових цін через різке зниження імпортних поставок на початку липня, зростанням вартості пропан-бутану в ЄС і на внутрішньому ринку РФ – найбільшого експортера скрапленого газу в Україну.

Так, за словами імпортерів, відвантаження ресурсу виробництва "Роснефти" почалося пізніше на 10 днів. Деякі гравці за місяць отримали незначні обсяги від місячної номінації. Також, постачання газу в Україну в липні на 31,8% знизив "Лукойл".

Крім того, у зв'язку з введенням санкцій США і ЄС по відношенню "Белнефтехиму" і нафтопродуктової галузі Білорусі, знизилися обсяги поставок з білоруських заводів і транзитні поставки автопартіями через Білорусь.

Автор: Олена Коваленко