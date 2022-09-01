Відносно попереднього місяця ринок нових легковиків скоротився на 20 відсотків.

В останній місяць літа українці придбали та зареєстрували 2,9 тис. нових легкових авто, що майже утричі менше, ніж торік, та на 20% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомив "Укравтопром" в Telegram.

Зазначається, що всього з січня по серпень 2022 року українці придбали і поставили на облік 24,4 тис. нових легкових автомобілів, що на 63% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

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В "Укравтопромі" відзначили, що найбільшим попитом користувались автомобілі марки Toyota, яких було зареєстровано 750 нових авто.

Але у порівнянні з минулим роком серпнева реалізація нових Toyota в Україні зменшилась на 40%. Водночас у порівнянні з липнем поточного року попит на авто цієї японської марки зріс на 26%.

Друге місце посідає марка Renault. Всього було зареєстровано 206 шт., що більш ніж ушестеро менше, ніж у серпні минулого року. Від липневого результату Renault відстала на 21%.

Також у лідерську трійку українського ринку нових авто потрапив німецький бренд BMW – 197 авто.

Крім того, бестселером серед авто у серпні став Toyota Rav4. Кросовер у серпні обрали 339 покупців.

Як повідомляв УНІАН, за місяць після скасування пільг на розмитнення імпортних товарів ринок нових легкових автомобілів збільшився більше ніж на чверть.