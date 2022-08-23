Вже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює.

У застосунку "Дія" знову можна поділитися техпаспортом на авто.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом. А не передавати пластикове свідоцтво з рук до рук", - зазначив Федоров.

Зазначається, що вже запущена реєстрація на бета-тест для перевірки, чи все коректно працює.

Крім того, він нагадав, що наразі проводиться тестування документів англійською в "Дії".

Як повідомляв УНІАН, водійське посвідчення та техпаспорт у "Дії" будуть відображатися в польському застосунку mObywatel.

У Євросоюзі дозволили українцям зі статусом тимчасового захисту користуватися українським водійським посвідченням без необхідності його обміну протягом усього періоду перебування під захистом.

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