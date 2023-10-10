Впродовж вересня український автопарк поповнили 4298 електромобілі. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові автомобілі - 4215 одиниць. Серед них 769 нових та 3446 уживаних авто.
Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза. У порівнянні з серпнем 2023 року, ринок збільшився на 12%.
ТОП-5 нових електромобілів на ринку в Україні у вересні 2023 року:
1. Volkswagen ID.4 - 350 од.;
2. Volkswagen ID.6 - 66 од.;
3. Toyota BZ4X - 51 од.;
4. Honda E - 49 од.;
5. BYD Yuan Plus - 19 од.
ТОП-5 вересня вживаних електромобілів:
1. Nissan Leaf - 590 од.;
2. Volkswagen e-Golf - 433 од.;
3. Tesla Model 3 - 405 од.;
4. Tesla Model Y - 247 од.;
5. Renault Zoe - 194 од.
"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 24,2 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - додали в "Укравтопромі".
До того ж, в цих реєстраціях збільшилась частка нових машин - з 15% до 20%.
Український ринок авто - останні новини
3 жовтня 2023 року стало відомо, що в Україні збільшується попит на ринку нових легковиків. Так, всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто. Це на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також у вересні українці придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів. Відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%.
Минулого місяця, як і у серпні, українці змінили свої вподобання щодо вживаних авто. Український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних ввезених з-за кордону легковиків. Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становив близько 10 років.