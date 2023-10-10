Відносно торішнього вересня попит на електрокари збільшився у майже три рази.

Впродовж вересня український автопарк поповнили 4298 електромобілі. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів склали легкові автомобілі - 4215 одиниць. Серед них 769 нових та 3446 уживаних авто.

Як повідомляє "Укравтопром" в Telegram, відносно торішнього вересня попит на електромобілі збільшився у 2,7 раза. У порівнянні з серпнем 2023 року, ринок збільшився на 12%.

ТОП-5 нових електромобілів на ринку в Україні у вересні 2023 року:

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1. Volkswagen ID.4 - 350 од.;

2. Volkswagen ID.6 - 66 од.;

3. Toyota BZ4X - 51 од.;

4. Honda E - 49 од.;

5. BYD Yuan Plus - 19 од.

ТОП-5 вересня вживаних електромобілів:

1. Nissan Leaf - 590 од.;

2. Volkswagen e-Golf - 433 од.;

3. Tesla Model 3 - 405 од.;

4. Tesla Model Y - 247 од.;

5. Renault Zoe - 194 од.

"Усього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 24,2 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року", - додали в "Укравтопромі".

До того ж, в цих реєстраціях збільшилась частка нових машин - з 15% до 20%.

Український ринок авто - останні новини

3 жовтня 2023 року стало відомо, що в Україні збільшується попит на ринку нових легковиків. Так, всього з січня по вересень 2023 року українці придбали 43,9 тис. нових легкових авто. Це на 58% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також у вересні українці придбали 5,7 тис нових легкових автомобілів. Відносно вересня 2022 року попит на нові легковики зріс на 67%.

Минулого місяця, як і у серпні, українці змінили свої вподобання щодо вживаних авто. Український автопарк поповнили понад 21 тис. вживаних ввезених з-за кордону легковиків. Середній вік вживаних машин, що у вересні перейшли на українські номери становив близько 10 років.

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