У зв'язку з надзвичайною ситуацією рух ділянкою дороги М-06 Київ - Чоп було обмежено.

Сьогодні вранці, 3 липня, після вибуху на трасі поблизу Житомира на ділянці дороги М-06 Київ-Чоп повністю відновлено проїзд. Про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення у Telegram.

Зазначається, що у зв'язку з надзвичайною ситуацією рух ділянкою дороги М-06 Київ - Чоп було обмежено.

"Рух відкрито у дві сторони - по всіх смугах у кожному напрямку. Проїзд забезпечено", - йдеться в повідомленні.

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У відомстві закликали водіїв бути уважними та обережними й дотримуватись правил дорожнього руху.

Вибухи в Житомирськый області - головні новини

Ввечері у середу, 2 липня, на трасі біля Житомира пролунали вибухи. Інцидент стався на території двох виробничих приміщень.

Очільник Глибочицької громади на Житомирщині Сергій Сокальський повідомив, що внаслідок вибухів було зруйновано багато житлових будинків. Крім того, було багато постраждалих. Він зауважив, що вибухова хвиля "далеко пішла", але деталей розкривати не став.

Пізніше очільник Житомирської обласної військової адміністарції Віталій Бунечко повідомив, що кількість постраждалих внаслідок вибухів збільшилася до 24. При цьому він зазначив, що в результаті трагічного інциденту двоє людей загинуло.

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