Канадський повітряний простір закрито для білоруських авіаперевізників.

Канада закрила повітряний простір для білоруських літаків.

Як повідомляє Міністерство транспорту Канади у Twitter, відповідні заходи вжиті у рамках комплексу економічних заходів проти прямих прихильників Росії та її вторгнення в Україну.

"Ми закрили повітряний простір Канади для білоруських авіаперевізників і літаків", - йдеться в повідомленні.

Раніше, з 27 лютого, Канада закрила небо й для російських літаків.

Нагадаємо, російські війська рано-вранці 24 лютого вдерлися в Україну.

Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

Україну атакували і з територію Росії, і з території Білорусі.

Олександр Лукашенко стверджував, що Білорусь нічим не може допомогти РФ у війні проти України, і російська влада "не кличе" білоруських солдатів.

У Євросоюзі затвердили нові секторальні санкції проти Російської Федерації та Білорусі через напад на Україну, зокрема, вони передбачають обмеження доступ банків до міжнародної міжбанківської системи SWIFT і заборону на євро.

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