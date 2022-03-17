Канада закрила повітряний простір для білоруських літаків.
Як повідомляє Міністерство транспорту Канади у Twitter, відповідні заходи вжиті у рамках комплексу економічних заходів проти прямих прихильників Росії та її вторгнення в Україну.
"Ми закрили повітряний простір Канади для білоруських авіаперевізників і літаків", - йдеться в повідомленні.
Раніше, з 27 лютого, Канада закрила небо й для російських літаків.
Нагадаємо, російські війська рано-вранці 24 лютого вдерлися в Україну.
Спершу ворог бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Херсон, Чернігів та Маріуполь.
Україну атакували і з територію Росії, і з території Білорусі.
Олександр Лукашенко стверджував, що Білорусь нічим не може допомогти РФ у війні проти України, і російська влада "не кличе" білоруських солдатів.
У Євросоюзі затвердили нові секторальні санкції проти Російської Федерації та Білорусі через напад на Україну, зокрема, вони передбачають обмеження доступ банків до міжнародної міжбанківської системи SWIFT і заборону на євро.