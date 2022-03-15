У росіян є "все і навіть краще", каже невизнаний президент.

Олександр Лукашенко запевняє, що Білорусь нічим не може допомогти Росії у війні проти України, і РФ "не кличе" білоруських солдатів.

Про це повідомляє Державне агентство БЕЛТА.

"Ще раз хочу наголосили (ви це знаєте краще, ніж інші люди): ми не збираємося вплутуватися в цю операцію, яку Росія проводить в Україні. Найголовніше, як військовим вам кажу, в цьому немає ніякої необхідності", - говорить він.

Лукашенко акцентує, що Білорусь не може допомогти озброєнням, оскільки сама закуповує його у РФ, а воїнів Росії нібито вистачає.

"Ну, подумайте, що ми можемо там Росії додати? Що стосується особового складу, там предостатньо своїх воїнів. Ми щось можемо Росії з точки зору озброєнь додати? Та ні. Ми це все закуповуємо у Російської Федерації. У них це все є, і навіть краще. Тому нам там робити нічого. І нас туди не кличуть", - додав він.

Роль Білорусі у війні Росії проти України: що відомо

Як раніше повідомляв УНІАН, Білорусь офіційно не бере участь у війні Росії проти України, званої агресором "спеціальною операцією".

Водночас російські військові використовують територію Білорусі для транспортування солдатів і військової техніки, запуску ракет по території України.

Також з'являються відомості про те, що білоруські шпиталі лікують поранених в боях на території України солдатів, через що окремі медустанови перестали надавати допомогу білорусам.

Білорусь вдається до маніпуляцій, щоб обманним шляхом спонукати білорусів бути донорами крові - через зростання числа пацієнтів, які потребують переливання крові, ймовірно, з-поміж російських військових.

11 березня стало відомо, що російські окупанти атакували білоруську територію на кордоні з Україною. Держприкордонслужба України називала цю атаку свідомою провокацією, покликаною втягнути Збройні сили Республіки Білорусь у війну з Україною.

Того ж дня Міністерство оборони Білорусі почало заперечувати той факт, що три білоруських села були атаковані з повітря.

Країни-партнери України вводять санкції проти Білорусі нарівні з Росією через пособництво російської агресії проти нашої країни.

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