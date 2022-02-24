Російська Федерація закрила повітряний простір уздовж кордонів з Україною.
Про це повідомляється на сторінці в Twitter ресурсу OSINTdefender.
Російська Федерація видала відповідне попередження для авіації.
Згідно з опублікованою картою, Росія заборонила авіації літати вздовж усього північно-східного кордону України.
Канал CNN підтвердив інформацію, що Росія закриває повітряний простір на кордоні з Україною для цивільних літаків до 18 травня.
Раніше повідомлялося, що в Україні на ніч закрили аеропорти Харкова і Дніпра і Запорожжя. Є інформація, що смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків з десантом.
Зазначимо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю.
ЗМІ раніше писали, що під загрозою російської атаки знаходяться три українських міста.