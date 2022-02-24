Росія заборонила авіації літати вздовж усього північно-східного кордону України.

Російська Федерація закрила повітряний простір уздовж кордонів з Україною.

Про це повідомляється на сторінці в Twitter ресурсу OSINTdefender.

Російська Федерація видала відповідне попередження для авіації.

Згідно з опублікованою картою, Росія заборонила авіації літати вздовж усього північно-східного кордону України.

Канал CNN підтвердив інформацію, що Росія закриває повітряний простір на кордоні з Україною для цивільних літаків до 18 травня.

Раніше повідомлялося, що в Україні на ніч закрили аеропорти Харкова і Дніпра і Запорожжя. Є інформація, що смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків з десантом.

Зазначимо, напередодні президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що Росія досі може почати величезний військовий наступ на Україну, в тому числі з боку Білорусі.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України фіксує нарощування російських військових на кордоні з Харківською областю.

ЗМІ раніше писали, що під загрозою російської атаки знаходяться три українських міста.

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