Завдання компанії - вивезти якомога більше людей з Донбасу в більш безпечні регіони.

"Укрзалізниця", попри удари ворога по залізничній інфраструктурі, продовжує евакуаційні рейси з Донбасу.

Про це повідомив голова правління компанії Олександр Камишин під час всеукраїнського телемарафону.

"У нас нова хвиля евакуаційних рейсів зі сходу. Попри те, що ворог підриває мости, колії та вокзали, всі пам'ятають, як потрапила ракета в привокзальну площу в Краматорську, ми продовжуємо вивозити наших громадян з Донбасу. Я вважаю, що це найцинічніше і найстрашніше, що може зробити ворог - підірвати єдині колії, які з'єднують Донбас з Україною, щоб припинити евакуаційну програму. Страшніше може бути те, що вони зробили в Краматорську, коли били ракетою по вокзалу, знаючи, що там знаходиться дуже багато людей. Але, попри все це, залізничники виходять, ремонтують колії, ремонтують інфраструктуру, щоб всі охочі змогли виїхати з Донбасу. Всі розуміють, що буде там, коли російські війська підуть у наступ", - сказав він.

За словами керівника "Укрзалізниці", завдання компанії - вивезти якомога більше людей в більш безпечні регіони.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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